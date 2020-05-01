 

Переболевшая коронавирусом певица Мадонна планирует «подышать воздухом COVID-19»

01.05.2020, 15:30, Разное

Известная американская поп-певица, танцовщица и киноактриса Мадонна пояснила о выявленных у неё в крови антителах к коронавирусу. Артистка уверена, что уже переболела спровоцировавшим пандемию заболеванием и теперь планирует в путешествии «подышать воздухом COVID-19».
В США, как и во многих других государствах, на фоне пандемии коронавируса введены карантинные меры и большинство людей, в том числе звёзды шоу-бизнеса, вынуждены проводить время дома. Мадонна в период карантина в соцсети Instagram ведёт видеодневник, в котором делится с подписчиками мыслями и событиями, происходящими в непростое время.

В одной из таких публикаций певица рассказала, что ей сделали тест и результат показал наличие антител в крови. Мадонна говорит, что симптомов COVID-19 абсолютно не ощущала, но это не исключает вероятности перенесённой лёгкой формы болезни. В ближайшем будущем звезда планирует отправиться в путешествие на авто и при этом будет «дышать воздухом с коронавирусом», так как уверена, что у неё выработался иммунитет и теперь ей не грозит повторное инфицирование.

В комментариях многие фолловеры напоминают Мадонне, что учёные до сих пор не пришли к единому мнению относительно иммунитета у переболевших COVID-19, а потому не утверждают о невозможности повторного заражения. Другие подписчики считают, что «странными» заявлениями звезда просто пытается привлечь к себе внимание публики и это у неё неплохо получается.



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