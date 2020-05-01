Звезда сериала “Тест на беременность” бросилась в храм после эпизода с проституткой

01.05.2020, 15:19, Разное

Артист уже несколько лет счастлив в браке с блондинкой Яной. С ней Кирилл Варакса познакомился на съемках “Проспекта

Обороны”. Супруга подарила знаменитости сына Максима.

Кирилл не скрывает, что до знакомства с женой был бабником. Однако влюбчивость актера как рукой сняло, когда он встретил ту самую.

“Да, пришел к отношениям с ней, будучи опытным мужчиной.

Помню, жестко расстался с одной, долго был один. Плохое настроение, работы нет,

и вот вечером отправился снимать жрицу любви”, – цитирует звезду сериалов “Экспресс газета”.

Связываться с проституткой Кирилл Варакса передумал в последний момент. Знаменитость считает, что любовь надо заслужить – купить чувства

нельзя.

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Публикация от Varaksa Kirill (@kir_varaksa) 19 Мар 2020 в 2:17 PDT

Звезда сериала “Тест на беременность” поняла,

что живет неправильно. Кирилл Варакса пошел за помощью в храм. Актер попросил Бога

послать ему союзника и помощника: “Я готов стать мужем. Но если ты видишь, что

я не готов, то подожду”.

Кирилл Варакса много работает, пока он единственный в семье

кормилец. Супруга артиста – начинающий кинорежиссер. Девушка получила грант на

съемку дебютного произведения. Сериал “Тест на беременность” можно смотреть онлайн на ivi.ru.