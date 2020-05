Intel анонсировала разработку «непонятного» огромного процессора

01.05.2020, 15:09, Разное

В Twitter-аккаунте крупнейшего в мире производителя полупроводниковых элементов и устройств компании Intel недавно анонсировали новую разработку. Однако предназначение «непонятного» огромного процессора пока так и осталось для интернет-пользователей загадкой.

Поскольку под постом с фото разработки Intel разместила хештег JoinTheOdyssey, то многие эксперты уверены, что это может быть графический процессор либо же другое решение, но тоже связанное с компьютерными играми. Внешне «огромный процессор» не имеет сходства с привычными GPU, но не исключено, что в данном случае Intel анонсировала прототип из проекта Ponte Vecchio. Последний является графическим процессором с несколькими чипами и архитектурой Xe. Его премьера планировалась на 2021 год, поэтому с большой вероятностью «непонятная» новинка может оказаться прототипом либо же одной из модификаций.

На обнародованном изображении на тыльной стороне огромного процессора можно рассмотреть наличие «обвеса», намекающее на 8 кристаллов, однако точных подтверждений этому Intel пока не предоставила. Возможно, в следующих постах разработчики удовлетворят любопытство подписчиков и всё же объяснят, с чем связана новая разработка.

Silicon bring-up with many tens of billions of transistors needs surgical teamwork of various engineering functions. With only remote access to labs spread worldwide, this was deemed impossible, until now.

Masks can’t hide the excitement. #NoTransistorLeftBehind #JoinTheOdyssey pic.twitter.com/3ETI8TbDG2

— Intel Graphics (@IntelGraphics) May 1, 2020