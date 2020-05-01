 

Пенсионерка из Санкт-Петербурга выкинула в окно мошеннику 100 000 рублей

01.05.2020, 15:09, Разное

В Санкт-Петербурге пенсионерка выкинула 100 000 рублей незнакомцу. Позднее пострадавшая 84-летняя жительница обратилась в правоохранительные органы, сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.
По словам пенсионерки, ей на домашний телефон позвонил незнакомец, его номер был неизвестен. Мошенник сообщил, что ее сын сбил человека на машине. Незнакомец обещал уладить конфликт, но для этого он требовал 100 000 рублей, за которыми злоумышленник пришел через полчаса.

Данный инцидент попал в объектив камеры. На видеозаписи видно, как мошенник подходит к дому и поднимает что-то с земли.



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