Ученые: Избыток соли снижает иммунитет

01.05.2020, 14:53, Разное

В условиях пандемии коронавируса сильный иммунитет играет большую роль. Однако избыток соли в рационе ослабляет защитные силы организма, утверждают немецкие ученые.

Сотрудники Uni Bonn определили, что гормоны группы глюкокортикоидов способны негативно воздействовать на иммунную систему организма, ослабляя её. Избыток их возникает из-за большого употребления соли в питании. Эксперимент на грызунах показал, что нарушение баланса за счет соленой пищи повлияло на микрофлору кишечника. Через неделю после употребления пищи с чрезмерным содержанием NaCl животные показали низкую сопротивляемость листериям и колибактериям.

Ослабевший иммунитет не был в состоянии бороться с быстрым размножением патогенных микроорганизмов, способствующих развитию пиелонефрита и пищевых отравлений. Кроме этого, организм подопытных животных начал утрачивать способность к сопротивлению вирусам, пояснила одна из самых авторитетных газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung.