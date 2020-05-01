Временные корпуса в больницах Москвы перепрофилировали под первичный прием пациентов

01.05.2020, 14:53, Новости дня

Временные корпуса, строительство которых ведется на территориях столичных больниц для пациентов с коронавирусом, могут использоваться для первичного приема больных, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Эти временные конструкции могут рассматриваться на первичный прием больных, которые могут быть в легкой или средней тяжести, не требующих достаточно пристального медицинского внимания», – передает ТАСС слова Раковой.

По ее словам, так как временные конструкции размещаются на территории больниц, задействованных для лечения пациентов с коронавирусом, можно использовать всю инфраструктуру медучреждений, в том числе и необходимое оборудование.

«Это позволит более оперативно переводить больных. То есть такие дополнительные мощности создают возможности для руководителя медучреждения распределять потоки пациентов внутри такой большой клиники», – добавила Ракова.

Напомним, 25 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строящаяся в Новой Москве клиника, которая примет больных коронавирусом, не будет временной.