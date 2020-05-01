 

США начали расследование связи университетов Техаса с лабораторией в Ухане

01.05.2020, 14:53, Новости дня

Министерство образования США запросило у структуры, объединяющей университеты Техаса, документы, касающиеся работы учебных заведений с лабораторией в китайском городе Ухань, которую американские чиновники рассматривают как возможный источник коронавируса, сообщили СМИ.

Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на документ, попавший в распоряжение издания, в письме от 24 апреля министерство попросило руководителя Системы университетов штата Техас (UT System), предоставить данные о контрактах или подарках от Уханьского института вирусологии, передает РИА «Новости».

В письме, в частности, упоминалось о сотрудничестве лаборатории в Ухане и Национальной лаборатории Галвестона в Техасе. Также министерство запросило у UT System документацию, касающуюся возможных связей учреждений с Китайской коммунистической партией и еще примерно двадцатью китайскими университетами и компаниями, включая Huawei и нефтяную корпорацию China National Petroleum Corporation (CNPC).

Как пишет газета, запрос касается более масштабного расследования министерства в связи с тем, что техасские университеты могли предоставить неверную информацию об использовании иностранных денег. Ранее сообщалось, что подобное расследование министерство проводит в отношении Гарвардского и Йельского университетов. В ноябре 2019 года сообщалось, что министерство образования США потребовало от Массачусетского технологического института и университета Мэриленд предоставить данные о контактах с Россией и Китаем.

Официальный представитель государственной структуры, объединяющей 14 высших учебных заведений Техаса, сообщил изданию, что организация ответит министерству своевременно. Компании Huawei и CNPC, а также лаборатория в Китае не ответили на запросы о комментарии.

Напомним, в четверг госсекретарь США Майкл Помпео заявил в эфире канала Fox News, что власти Китая пытались скрыть часть информации о распространении коронавируса и понесут за это ответственность.



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