Агент Медведевой ответил на критику фигуристки японцами

01.05.2020, 14:48, Новости дня

Агент российской фигуристки Евгении Медведевой Ари Закарян отреагировал на критику японцев в адрес спортсменки, сообщили СМИ.

Закарян отверг обвинения японцев в том, что во время самоизоляции в Японии Медведева проводит тренировки. Он заявил, что с 29 апреля по 6 мая в стране неделя праздников, и все учреждения в принципе закрыты.

«Я знаю, так как много общаюсь с японцами, что в это время там никто не тренируется, в том числе и Медведева», – передает «Спорт-Экспресс» слова агента.

Японские пользователи Twitter сообщили, что российская фигуристка тренировалась на катке в городе Хатинохе, который ранее был закрыт для посещения в рамках борьбы с распространением коронавируса. Местные жители раскритиковали фигуристку за такое поведение, а некоторые даже призвали Медведеву покинуть Японию.