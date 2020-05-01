Макаревич женился в четвертый раз
01.05.2020, 14:48, Новости дня
Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич сообщил, что недавно снова женился – уже в четвертый раз.
«Я женился недавно», – сообщил он в интервью «Радио Свободы».
Он объяснил, что не афишировал это, так как не любит, когда люди делают пиар из своей личной жизни.
«Кто-то (из сверстников) заболел и умер. Конечно, счастливая (судьба), кто же спорит. Свезло дураку», – отметил он.
Макаревич был официально женат трижды, у него трое детей.
Ранее он рассказал, что его радует и что раздражает в России.
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