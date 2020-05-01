“Схемы” выяснили, что в Конче-Заспе в карантин работает ресторан

01.05.2020, 14:43, Новости дня

Ресторан “Купеческий двор”, расположенный в Конча-Заспе на юго-востоке Киева, работает, несмотря на карантин. Его регулярно посещают, в том числе, политики. Об этом говорится в расследовании программы “Схемы: коррупция в деталях” (совместный проект “Радіо Свобода” и телеканала “UA: Первый”).

Съемочная группа несколько дней подряд наблюдала за припаркованными возле “Купеческого двора” машинами премиум-класса и фиксировала посетителей, которые выходили с территории ресторана.

Так, среди VIP-гостей ресторана журналисты узнали народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Вадима Столара в компании бывшего столичного чиновника Дениса Комарницкого. Они провели в заведении более часа, после чего Столар пояснил журналистам, что он просто “гулял рядом в лесу”.

В заведении журналистам сказали, что работают только “на вынос”.

Расследователи напоминают, что Столар – человек, приближенный к мэру Киева Виталию Кличко, который регулярно призывает киевлян сидеть дома.

16 апреля “Схемы” зафиксировали, как из этого ресторана вышли двое мужчин без защитных масок. Завидев журналистов, они стали угрожать им.

Журналисты попытались зайти на территорию ресторана, где, по словам администрации, разрешают гулять в лесу и брать с собой кофе или еду на вынос, но их не пустила охрана, а позже и мужчина, который представился владельцем.

Владелицей основной доли в ресторана “Купеческий двор” является Руслана Самоткал – жена бизнесмена, президента группы компаний Dara Group Эдуарда Самоткала, которого СМИ называли одним из совладельцев одесского рынка “Привоз”, сообщили “Схемы”.

ВИДЕОВидео: Радіо Свобода / YouTube

Карантин в Украине был введен 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, среди прочего были закрыты заведения питания. Им разрешили работу только для заказов “на вынос”. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, однако 22 апреля их продлили до 11 мая.

Журналисты выяснили, что киевский ресторан “Велюр” нардепа от “Слуга народа” Николая Тищенко продолжает работать, говорится в расследовании проекта Bihus.info. Тищенко отрицает, что его киевский ресторан “Велюр” работает в нарушение карантинных ограничений. Парламентарий объяснил, что заведение закрыто для посетителей и используется как “штаб для личных встреч”.