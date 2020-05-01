Пандемия COVID-19 может продлиться два года – ученые

01.05.2020, 14:43, Новости дня

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 может продлиться два года, считают ученые из Центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты (США). Их доклад был опубликован 30 апреля.

Исследователи отметили, что продолжительность пандемии, скорее всего, составит от 18 до 24 месяцев. Такой вывод они сделали, проанализировав прошлые пандемии гриппа. Согласно оценке исследователей, для остановки пандемии нужно, чтобы коронавирусной инфекцией переболело 60–70% населения планеты.

Ученые отметили, что коронавирус SARS-CoV-2 и вирусы гриппа имеют сходства, но их главными отличиями являются:

инкубационный период (средний при гриппе – два дня, при коронавирусной инфекции – пять);

доля бессимптомных случаев заболевания (при гриппе примерно 16%, при коронавирусной инфекции выше, точный показатель еще не установлен).

Из-за более длительного инкубационного периода и большего количество бессимптомных случаев коронавирус распространяется более интенсивно, чем вирус грипп, подчеркнули эксперты.

Они считают, что даже после окончания пандемии SARS-CoV-2 продолжит циркулировать в популяции, COVID-19 станет сезонной коронавирусной инфекцией, которая не будет вызывать такие тяжелые осложнения, как сейчас.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,2 млн человек, более 233 тыс. из них скончались, а 1 млн выздоровели.