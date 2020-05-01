 

Зеленский: Украинцы становятся более сознательными и быстро принимают нововведения, чтобы уберечься от эпидемии

01.05.2020, 14:43, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями Кабинета Министров и государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19, постепенное смягчение карантинных ограничений в стране. Об этом 1 мая сообщает сайт Офиса президента.

Во время совещания шла речь о том, что майские праздники – это последние из “опасных выходных”, которые могут способствовать скоплению людей. Чтобы предотвратить это, в парках будут дежурить полицейские патрули.

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что из более 7 тыс. граждан, которые въехали в Украину за прошедшие сутки, 65% установили приложение “Дій вдома”. Оно помогает гражданам проходить режим самоизоляции во время карантина. Человека в изоляции в течение дня проверяют с помощью отправки сообщений, на которые он должен ответить в течении 15 минут с момента их получения. Для определения местоположения гражданина используются сделанные им фото и геолокация.

“Мы видим, что украинцы становятся более сознательными и быстро принимают нововведения и современные подходы, чтобы обезопасить себя, родных и окружение. В основе приложения – лучший зарубежный опыт. Уверен, он поможет украинцам более комфортно проходить самоизоляцию во время карантина”, – подчеркнул Зеленский.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на утро 1 мая коронавирус подтвержден у 10 861 человека, 272 из них умерли.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 22 апреля карантин продлили до 11 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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