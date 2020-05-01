Суд распорядился об освобождении сотен иммигрантов из центров содержания во Флориде
01.05.2020, 14:35, Новости дня
Суд в Майами издал постановление об освобождении сотен задержанных иммигрантов из трех центров в Южной Флориде в связи с условиями их содержания, которые можно расценивать как «жестокое и несоразмерное наказание».
В 12-страничном постановлении окружной судья Марсия Дж. Кук заявляет, что Служба иммиграционного и таможенного контроля действовала с «умышленным безразличием» к условиям содержания арестантов.
Судья обязала ведомство в течение трех дней отчитаться о планах сокращения контингента на несколько сотен человек.
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Русская служба «Голоса Америки»
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