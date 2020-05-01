Суд распорядился об освобождении сотен иммигрантов из центров содержания во Флориде

01.05.2020, 14:35, Новости дня

Суд в Майами издал постановление об освобождении сотен задержанных иммигрантов из трех центров в Южной Флориде в связи с условиями их содержания, которые можно расценивать как «жестокое и несоразмерное наказание».

В 12-страничном постановлении окружной судья Марсия Дж. Кук заявляет, что Служба иммиграционного и таможенного контроля действовала с «умышленным безразличием» к условиям содержания арестантов.

Судья обязала ведомство в течение трех дней отчитаться о планах сокращения контингента на несколько сотен человек.