Почти 8000 заражений коронавирусом выявлены за сутки в России

01.05.2020, 14:35, Новости дня

7933 новых случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в России. Таковы данные оперативного штаба. Это новый самый высокий суточный показатель.

За сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 96 человек.

Общее число инфицированных достигло 114 тысяч, умерших – 1169. Более 13 тысяч признаны выздоровевшими.

Новые случаи заражения выявлены за последние сутки во всех регионах, включая аннексированные Крым и Севастополь. Больше всего их в Москве – более 3,5 тысяч.

Уже более месяца в России действует так называемый режим нерабочих дней, во многих регионах введены карантинные меры. Представители властей высказывали мнение, что пик эпидемии может прийтись на начало мая.

Всего в мире выявлено по состоянию на утро 1 мая более 3 миллионов 300 тысяч случаев инфекции, умерли более 234 тысяч. Число выздоровевших превысило миллион.