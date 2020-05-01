Почти 8000 заражений коронавирусом выявлены за сутки в России
01.05.2020, 14:35, Новости дня
7933 новых случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в России. Таковы данные оперативного штаба. Это новый самый высокий суточный показатель.
За сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 96 человек.
Общее число инфицированных достигло 114 тысяч, умерших – 1169. Более 13 тысяч признаны выздоровевшими.
Новые случаи заражения выявлены за последние сутки во всех регионах, включая аннексированные Крым и Севастополь. Больше всего их в Москве – более 3,5 тысяч.
Уже более месяца в России действует так называемый режим нерабочих дней, во многих регионах введены карантинные меры. Представители властей высказывали мнение, что пик эпидемии может прийтись на начало мая.
Всего в мире выявлено по состоянию на утро 1 мая более 3 миллионов 300 тысяч случаев инфекции, умерли более 234 тысяч. Число выздоровевших превысило миллион.
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Радио «Свобода»
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