 

Возле Кремля задержали активистов “Левого фронта” за плакаты “Путина и правительство – в отставку”

01.05.2020, 14:34, Новости дня

В Москве на Большом Каменном мосту возле Кремля 1 мая полиция задержала нескольких активистов оппозиционного движения “Левый фронт”. Они стояли в одиночных пикетах с транспарантом “Путина и правительство – в отставку! Требуем реальной поддержки населения в кризис!”, сообщается на сайте движения. 

Представители движения сообщают, что были задержаны Ренат Якубов, Александр Бочков и Игорь Мыцыков: их доставили в ОВД “Якиманка” и составляют на них административные материалы. “Активисты не нарушали действующее законодательство, так как проводили пикет по очереди”, а согласование таких мероприятий не требуется, подчеркивают представители организации. 

Акция, по их словам, была приурочена к Международному дню солидарности трудящихся 1 мая. 

 



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