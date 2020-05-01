В Узбекистане прорвало дамбу Сардобинского водохранилища. Жителей нескольких сел эвакуировали

01.05.2020, 14:34, Новости дня

Утром 1 мая в Узбекистане произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана, сообщает узбекская служба Радио Свобода/Радио Озодлик. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать жителей нескольких находящихся рядом населенных пунктов.

“Действительно прорывало дамбу на Сардобинском водохранилище. Сейчас наши парни заняты эвакуацией людей. Информации о жертвах и пострадавших пока нет”, – сказал представитель Сырдарьинского областного управления МЧС.

Очевидцы рассказали, что вначале вода начала затапливать населенный пункт, называемый в народе “1А совхоз”, затем другие населенные пункты. Они позвонили в МЧС, а спасатели уже начали будить людей и готовить к эвакуации.

“В 6 утра неожиданно началась тревога. Сотрудники милиции кричали на улице: “Вставайте, бегите в сторону Джизака, прорвало дамбу Сардобинского водохранилища”, – рассказал один из жителей Сырдарьинской области. – Наш дом находится в километре от водохранилища. Мы сразу взяли свои документы и вышли на улицу. На улице шум-гам, все садятся на свои машины и убегают, мы тоже стали бежать”.

“Вода наступала с таким пугающим звуком, мы успели выехать из поселка на своей машине. Сейчас совхозы 1 и 1А полностью остались под водой. Люди стоят вдоль дороги. Продолжается эвакуация других совхозов”, – сказал собеседник.

По данным МЧС Узбекистана, вода затопила поселок Кургантепа в Сардобинском районе. 11,5 тысяч соседних поселков Кургантепа, Дустлик и Юртдош рядом с Сардобинским водохранилищем были эвакуированы в Мирзаабадский район. Сейчас спасатели также вывозят население из поселков Абдуалим, Куйтош, Ота юрт и Бирлик.

Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, оно вмещает почти кубометров воды. Глубина водоема – 28,8 метра.