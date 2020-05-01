 

“Зенит” поддержит благотворительную организацию “Ночлежка”

01.05.2020, 14:31, Новости дня

Петербургский футбольный клуб "Зенит" организует доставку бесплатного питания в благотворительную общественную организацию помощи бездомным "Ночлежка".

С 30 апреля представители волонтерского центра "сине-бело-голубых" будут доставлять по 200 сэндвичей в центр "Ночлежка". Как сообщает пресс-служба петербуржцев, питание будет поставляться  с соблюдением всех мер безопасности.

"Ночлежка" и "Зенит" уже проводили совместные акции, направленные на борьбу со стереотипами и изменение отношения к бездомным людям, – сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. – Сегодня именно они оказались среди тех, кто наиболее уязвим перед коронавирусом. Мы искренне рады оказать пусть небольшую, но все же помощь".

Чемпионат России, как и большинство европейских лиг, приостановлен из-за угрозы распространения инфекции COVID-19. РПЛ планирует возобновить сезон в период с середины июня по середину июля.

"Зенит" в последнем перед перерывом туре РПЛ на выезде разгромил екатеринбургский "Урал" со счетом 7:1. После 22 матчей чемпионата РФ подопечные Сергея Семака с 50 очками лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 3,3 миллиона человек, из которых 235 тысяч скончались.



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