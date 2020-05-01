Ученые объяснили, почему пандемия может продлиться два года

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01.05.2020, 14:30, Новости дня

Эксперты из центра по исследованиям и политике в области инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты считают, что пандемия COVID-19 может продлиться два года, говорится в исследовании, опубликованном на сайте центра.

В нем утверждается, что распространение коронавируса, вряд ли остановится до тех пор, пока иммунитет не приобретут 60–70% населения Земли. Прогнозируется, что вспышка продлится от 18 до 24 месяцев.

Авторы исследования отмечают, что в связи с более длительным инкубационным периодом, а также с бессимптомным течением COVID-19, по всей видимости, распространяется легче, чем грипп.

Людям необходимо быть готовыми к возможным периодическим вспышкам заболевания в течение следующих двух лет, подчеркнули эксперты.



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