Четыре человека погибли в ДТП под Абаканом

01.05.2020, 14:30, Новости дня

Три человека погибли по вине гнавшего по трассе водителя в Астраханской области. Сам он позже тоже скончался в больнице, сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло около 19:45 30 апреля на 46-м километре трассы Волгоград — Астрахань. При входе в поворот водитель 1990 года рождения не совладал с управлением, в результате его Audi вылетел в кювет и перевернулся.

Двое пассажиров 30 и 47 лет от роду скончались на месте, водителя и еще одного попутчика доставили в больницу, но спасти им жизни врачам не удалось.

Стражи порядка отмечают, что ранее владельца автомобиля ловили на вождении в нетрезвом виде.