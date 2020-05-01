Четыре человека погибли в ДТП под Абаканом

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01.05.2020, 14:30, Новости дня

Три человека погибли по вине гнавшего по трассе водителя в Астраханской области. Сам он позже тоже скончался в больнице, сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло около 19:45 30 апреля на 46-м километре трассы Волгоград — Астрахань. При входе в поворот водитель 1990 года рождения не совладал с управлением, в результате его Audi вылетел в кювет и перевернулся.

Двое пассажиров 30 и 47 лет от роду скончались на месте, водителя и еще одного попутчика доставили в больницу, но спасти им жизни врачам не удалось.

Стражи порядка отмечают, что ранее владельца автомобиля ловили на вождении в нетрезвом виде.



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