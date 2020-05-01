Лера Кудрявцева подала в суд на Андрея Разина из-за оскорбившей её публикации в соцсети

01.05.2020, 14:30, Разное

Известная отечественная теле- и радиоведущая, киноактриса Лера Кудрявцева подала в суд иск к музыкальному продюсеру Андрею Разину. Поводом для обращения в органы правосудия ведущая посчитала оскорбившую её публикацию в соцсети, обнародованную ранее руководителем группы «Ласковый май».

Андрей Разин активно общается с подписчиками в соцсети и нередко делится «компроматом» на звёзд российского шоу-бизнеса. Ещё в минувшем году продюсер опубликовал пост, речь в котором шла о Лере Кудрявцевой. Разин тогда писал, что известная ведущая в прошлом оказывала эскорт-услуги. Причём, как уверял именитый деятель искусств, несколько лет назад он лично видел Кудрявцеву в числе «девушек по вызову», приехавших в отель, когда он с коллективом был на очередных гастролях. Эту информацию супруга хоккеиста Игоря Макарова сочла оскорбительной и намерена доказать ложь продюсера в ходе судебных прений.

В качестве морального ущерба в иске к Разину Лера Кудрявцева указала сумму в 2,5 млн рублей. В добавок к этому «под раздачу» попало и некое отечественное крупное издание, распространившее недостоверную информацию, вышедшую от продюсера. Как пишет Telegram-канал Mash, несмотря на то, что статья впоследствии была удалена, телеведущая всё же намерена взыскать с издания полмиллиона рублей.