Минздрав заявил об увеличении в РФ числа детей с коронавирусом

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01.05.2020, 14:30, Новости дня

В последние дни число детей с коронавирусом в РФ увеличивается, 11 из них находится в тяжелом состоянии, заявили в Минздраве.

«Данные мониторинга, проводимого министерством здравоохранения, показывают, что в последние дни количество детей, заразившихся коронавирусом, увеличивается», – передает РИА «Новости» сообщение Минздрава.

Отмечается, что следует отказаться от посещения любых общественных мест, где дети могут заразиться. Подчеркивается, что хотя дети и не болеют так часто, как взрослые, для них вирус точно также опасен.

«В настоящее время в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей, находящихся в тяжелом состоянии. За время эпидемии коронавируса двое детей умерли», – говорится в сообщении.

Ранее в ВОЗ заявили, что дети подвержены заражению коронавирусом, хотя и неизвестно, в какой мере они могут быть заразны для других.



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