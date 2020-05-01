“Раскладушка” Samsung Galaxy Z Flip за 120 000 рублей провалила тест камеры

01.05.2020, 14:30, Разное

Складной мобильный телефон Galaxy Z Flip от южнокорейской компании Samsung Group провалил тест камеры, который проводили специалисты веб-портала DxOMark. И это притом, что стоимость смартфона составляет около 120 000 рублей.

В рейтинге из 30-ти устройств Samsung Galaxy Z Flip занял лишь 27-ю строку, в сумме набрав всего 105 баллов. Камера этого недешёвого девайса делает фото и производит видеосъёмку на уровне таких мобильных аппаратов, как тайваньский Asus ZenFone 6 и американский iPhone XS Max. Эксперты посчитали данный результат южнокорейского гаджета «провальным».

По словам обозревателей, хотя от камеры Galaxy Z Flip и ожидалось большее, однако они понимают: высокая стоимость смартфона обуславливается, прежде всего, гибкостью экрана, а фото- и видеосъёмка не находились в приоритете у разработчиков.

Среди положительных моментов результатов тестирования специалисты отметили приятные цвета при съёмке фото, широкий динамический диапазон и хорошо контролируемый уровень шума, а недостатками назвали медленный автофокус и отсутствие оптического зума. Что касается записи видео, экспертам не понравился узкий динамический диапазон, артефакты и высокая степень шума.