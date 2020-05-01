 

ЭИСИ рассказал о новых мерах регионов по противодействию коронавирусу

01.05.2020, 14:16, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассказал об очередных мерах в регионах по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения и профилактике нераспространения коронавирусной инфекции, а также смягчении режима самоизоляции в ряде областей.

Как говорится в очередном мониторинге ЭИСИ, в отдельных муниципальных образованиях Ленинградской области введен режим самоизоляции. В частности, в поселке Первомайское Выборгского района и городе Пикалево Бокситогорского района.

Однако в Астраханской, Пензенской, Нижегородской, Ульяновской, Липецкой, Тамбовской, калужской областях, Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае происходит смягчение режима самоизоляции.

Во многих регионах фиксируются новые примеры проявления солидарности и взаимопомощи. В Калининградской области благодаря центру комплексного соцобслуживания населения ежедневными горячими обедами обеспечены 50 пожилых людей с низким уровнем дохода. В Ставропольском крае агрохолдинг «Степь» направил 11 млн рублей в фонд «Доброе сердце» для приобретения средств индивидуальной защиты.

В Белгородской и Калужской областях, а также в Приморье производятся дополнительные выплаты врачам и медперсоналу. В Петербурге состоялась передача двух тысяч упаковок «Циклоферона» для медиков. Также в городе разрешили работать частным детским садам при условии организации групп воспитанников с наполняемостью не более 12 человек. Мера касается детей граждан, которым официально разрешено работать во время введенных президентом Владимиром Путиным нерабочих дней.

В Атлайском крае введен специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Появился упрощенный порядок регистрации самозанятых. В Кировской области собственники торговых центров подписали декларацию по отсрочке арендной платы для арендаторов.



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