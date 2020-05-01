 

В возрасте 96 лет ушел из жизни старейший актер театра им. Вахтангова Евгений Федоров

01.05.2020, 14:09, Разное

В результате длительной болезни в возрасте 96 лет умер Евгений Федоров, он являлся старейшим актером театра им. Вахтангова. О его смерти рассказали в пресс-службе театра, о церемонии прощания с артистом информации пока нет.
Умерший в ночь на 1 мая Заслуженный артист РСФСР ранее перенес инсульт. Однако недуг не помешал Евгению Федорову появляться на сцене. Актер принимал участие в таких работах режиссеров Кановича и Миллера, как «Улыбнись нам, Господи» и «Последние луны». Артист продолжал работать до самой смерти.

За насыщенную творческую карьеру Евгений Федоров успел сыграть главные роли в спектаклях «Али-Баба и сорок разбойников», а также постановках по мотивам пьес английского драматурга Шекспира «Гамлет» и «Король лир», отмечает информационный портал «Политическая экспертиза».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Учительница из Нижнекамска в Китае: «В голове у меня мелькали сцены ареста и вид тюремной камеры»

17.04 / Мнение: План по отмене карантина в США

01.04 / Huawei P40 Pro назван лучшим смартфоном для селфи

09.04 / Личное: Ребята, не отчаивайтесь! 

23.04 / Закупательная способность

14.04 / Китайские эксперты приступили к совместной работе с россиянами против коронавируса

29.03 / В США создали прибор для самого быстрого определения коронавируса

28.03 / Xiaomi запустила уникальный арт-проект с Mi Note 10

07.04 / Пост-коронавирусный мировой порядок и «новый триумвират» Си — Трамп — Путин

12.04 / Эпидемиологи рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через питьевую воду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска