В возрасте 96 лет ушел из жизни старейший актер театра им. Вахтангова Евгений Федоров

01.05.2020, 14:09, Разное

В результате длительной болезни в возрасте 96 лет умер Евгений Федоров, он являлся старейшим актером театра им. Вахтангова. О его смерти рассказали в пресс-службе театра, о церемонии прощания с артистом информации пока нет.

Умерший в ночь на 1 мая Заслуженный артист РСФСР ранее перенес инсульт. Однако недуг не помешал Евгению Федорову появляться на сцене. Актер принимал участие в таких работах режиссеров Кановича и Миллера, как «Улыбнись нам, Господи» и «Последние луны». Артист продолжал работать до самой смерти.

За насыщенную творческую карьеру Евгений Федоров успел сыграть главные роли в спектаклях «Али-Баба и сорок разбойников», а также постановках по мотивам пьес английского драматурга Шекспира «Гамлет» и «Король лир», отмечает информационный портал «Политическая экспертиза».