 

Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

01.05.2020, 14:08, Новости дня

Телеведущая Лера Кудрявцева обратилась в суд с исковым заявлением о защите чести и достоинства, ответчиком выступает продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Об этом информирует РЕН-ТВ.

Конфликт между ними длится уже много лет, Разин в том числе публично называл ее женщиной легкого поведения, обещал опубликовать компромат на нее.

Отметим, что в мае прошлого года Кудрявцева заявляла о намерении обратиться в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung, которое в своей публикации заявило, что именно она была девушкой со скандальной видеозаписи с вице-канцлером республики Хайнцом-Кристианом Штрахе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 837

06.04 / В России разработали схему для лечения тяжелых случаев коронавируса

31.03 / Как минимизировать распространение COVID-19? Инфографика

13.04 / Кривая смерти в Нью-Йорке падает, рейтинг Трампа тоже: все о ситуации в США

25.04 / Тренер хоккейного “Спартака” Игорь Уланов может возглавить “Барыс”

01.04 / Россиян обязали соблюдать дистанцию не менее 1 метра

17.04 / Минздрав с начала марта закупил 176 аппаратов ИВЛ – Степанов

11.04 / На канале «Россия 1» начался концерт в поддержку борьбы с коронавирусом

30.04 / Советник вице-губернатора Свердловской области задержан по делу о взятке

24.04 / Крупнейшую климатическую экспедицию в Арктику прервут из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска