Корабли ЧФ провели учения в Средиземном море

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01.05.2020, 14:08, Новости дня

Учение кораблей Черноморского флота (ЧФ) по противоминной разведке и преодолению условных минных заграждений прошло в Средиземном море, сообщили в пресс-службе ЧФ.

«Учение проведено в Средиземном море в соответствии с планом боевой подготовки кораблей Военно-морского флота РФ, выполняющих задачи в составе постоянной группировки в дальней морской зоне. Были задействованы экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово- Зуево», патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и корабля противоминной обороны «Иван Антонов», – передает ТАСС сообщение флота.

В пресс-службе ЧФ уточнили, что в ходе учения экипаж корабля «Иван Антонов» выполнил задачу по проведению противоминной разведки и проделал проход в минных заграждениях условного противника для отряда кораблей ЧФ. Экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» форсировали район с минной опасностью по протраленной полосе, после чего расчеты артиллерийских боевых частей кораблей уничтожили макеты плавающих мин.

Для экипажей «Дмитрия Рогачева» и «Ивана Антонова» это первый поход в Средиземное море для выполнения задач в составе постоянной группировки ВМФ со дня приема кораблей в состав флота.

Напомним, 1 апреля фрегаты Черноморского флота провели в Средиземном море учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.



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