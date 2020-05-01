Роспотребнадзор сказал, когда может начаться вторая волна коронавируса

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01.05.2020, 14:08, Новости дня

Возникновение второй волны распространения коронавируса вероятно этой осенью, информирует Роспотребнадзор.

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», – передает РИА «Новости» сообщение Роспотребнадзора.

Указывается также, что при отсутствии симптомов тест на коронавирус нужно делать лишь в случае контактирования с заразившимися или если была вероятность контакта.

В деревнях и отдаленных населенных пунктах рекомендуется при наличии подозрений позвонить в поликлинику или медпункт, которые обслуживают эту территорию. Сами медики должны определить, есть ли необходимость осмотра и тестирования.

Роспотребнадзор также отметил, что есть высокая вероятность того, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного света частота инфицирования коронавирусом пойдет на спад.



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