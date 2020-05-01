“Поеду завтра вдыхать воздух с COVID-19”: Мадонна необычным способом сообщила, что переболела коронавирусом

01.05.2020, 14:06, Разное

Провокация – ее второе имя. Сегодня ночью в Instagram 61-летней певицы появилось новое видео. В нем Мадонна делится своими мыслями по поводу карантина, а заодно рассказывает о результате теста, который сдала на днях.

Сдала тест. Обнаружила, что у меня есть антитела, так что завтра собираюсь отправиться в долгую поездку на машине с открытым окном. Буду дышать воздухом с COVID-19,

– сообщает в видео певица.

Антитела к COVID-19 появляются после того, как человек переболеет вирусом. Впрочем, до сих пор нет четкого ответа, гарантируют ли они невозможность повторно заразиться болезнью. Так что на месте певицы, мы бы повременили с поездками.

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Публикация от Madonna (@madonna)30 Апр 2020 в 1:46 PDT

В начале месяца Мадонна пожертвовала один миллион долларов проекту благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation), который занимается поиском лекарств и вакцины от нового коронавируса.

Для COVID-19 совершенно неважно, насколько ты богат, насколько знаменит, насколько смешон и умен, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать. Он – великий уравнитель, и это делает его таким ужасным и таким великим. Плохо, что он уравнял нас во многих аспектах. И прекрасно, что он уравнял нас во многих аспектах. Если корабль пойдет ко дну, мы все утонем вместе с ним,

– ранее высказывалась на тему пандемии у себя в Instagram Мадонна.