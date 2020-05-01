 

“Поеду завтра вдыхать воздух с COVID-19”: Мадонна необычным способом сообщила, что переболела коронавирусом

01.05.2020, 14:06, Разное

Провокация – ее второе имя. Сегодня ночью в Instagram 61-летней певицы появилось новое видео. В нем Мадонна делится своими мыслями по поводу карантина, а заодно рассказывает о результате теста, который сдала на днях.

Сдала тест. Обнаружила, что у меня есть антитела, так что завтра собираюсь отправиться в долгую поездку на машине с открытым окном. Буду дышать воздухом с COVID-19,

– сообщает в видео певица.

Антитела к COVID-19 появляются после того, как человек переболеет вирусом. Впрочем, до сих пор нет четкого ответа, гарантируют ли они невозможность повторно заразиться болезнью. Так что на месте певицы, мы бы повременили с поездками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Madonna (@madonna)30 Апр 2020 в 1:46 PDT

В начале месяца Мадонна пожертвовала один миллион долларов проекту благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation), который занимается поиском лекарств и вакцины от нового коронавируса.

Для COVID-19 совершенно неважно, насколько ты богат, насколько знаменит, насколько смешон и умен, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать. Он – великий уравнитель, и это делает его таким ужасным и таким великим. Плохо, что он уравнял нас во многих аспектах. И прекрасно, что он уравнял нас во многих аспектах. Если корабль пойдет ко дну, мы все утонем вместе с ним,

– ранее высказывалась на тему пандемии у себя в Instagram Мадонна.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасной организации онлайн-учебы и предупредил о вреде гаджетов

14.04 / Часы Apple Watch научатся предупреждать о панических атаках

02.04 / Мнение: Почему Нью-Йорку критически необходима российская помощь

01.04 / Geely Atlas назвали самым популярным китайским автомобилем в РФ

26.03 / Все прилетающие в Россию из стран, где есть больные COVID-19, будут сдавать анализы в аэропорту

29.03 / Медики назвали 5 лучших способов преодолеть укачивание

01.05 / Тим Кук: «Самый дешёвый iPhone SE по производительности обходит самое быстрое Android-устройство»

06.04 / Мнение: Задержанный на Патриарших Иисус – друг Панина, почти “блаженный” дизайнер – но как ругается

31.03 / Гороскоп на карантин в апреле 2020 года

01.04 / Мнение: Гуманитарная помощь для США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска