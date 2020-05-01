 

Данные врача Проценко о смертности от коронавируса вызвали вопросы

01.05.2020, 14:00, Разное

Изучая смертность от коронавируса, Проценко взял за основу 52 случая. Основным диагнозом у 85% заболевших был COVID-19. Чаще всего (79%) причиной смерти объявляли острый респираторный дистресс-синдром – серьезное поражение легких.

“Лично я за продолжение карантина”, – высказался главврач больницы в Коммунарке на своей странице в “Фейсбук”. Многие пользователи Сети его поддержали. “Жаль, не прислушались к твоим советам в самом начале эпидемии”, – с горечью отметил один из комментаторов.

Правда, нашлись и те, у кого возникли вопросы к врачу по поводу исследования. Некоторые заметили, что точно определить смертность от коронавируса сложно. “Какова летальность только от “ковид” без сочетанной патологии, непонятно, и, соответственно, распределение оставшихся по процентам по сочетанию “ковид” с различной сопутствующей патологией”, – задумался пользователь.

“Денис Николаевич, какой процент летальности у пациентов на ИВЛ?” – спросил комментатор. На момент написания материала главврач больницы в Коммунарке на этот вопрос не ответил.

Напомним, что коронавирус в России впервые выявили в конце января 2020 года. Полномасштабный режим самоизоляции был введен в конце марта. Как писали “Дни.ру”, в последнем обращении к народу Путин объявил о продлении карантина до 13 мая.

Стоит отметить, что смертность от коронавируса в России находится на относительно низком уровне. По последним официальным данным, от COVID-19 в стране скончались 1073 человека, всего зараженных – 106 498.



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