Кристина Орбакайте в период самоизоляции соскучилась по гастролям

01.05.2020, 13:53, Разное

Отечественная актриса театра и кино, эстрадная исполнительница Кристина Орбакайте на странице в Instagram опубликовала небольшой ролик, снятый дома в период самоизоляции. В подписи к посту артистка призналась, что уже успела соскучиться по гастролям.

В обнародованном ролике Кристина Орбакайте с задорной улыбкой на лице, в принтованных лосинах, кроссовках и свободной белой кофте выполняет упражнение на велотренажёре. Артистка написала, что в такие моменты ей хочется «сорваться с места» и уехать на гастроли, но она вместе с семьёй продолжает соблюдать рекомендованный режим самоизоляции. И делать это Орбакайте довольно просто, так как её поддерживают все родные, также тщательно оберегающиеся от вероятного заражения коронавирусом.

В комментариях многие фолловеры советуют артистке немного потерпеть, а вот после отмены карантинных мер ощутить настоящее удовольствие от концертов, спектаклей и гастрольных туров. Причём радость от общения получит не только сама Орбакайте, но и зрители, снова имеющие возможность оценивать её талант.