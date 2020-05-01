Умер заслуженный артист РФ Евгений Федоров
01.05.2020, 13:53, Новости дня
Скончался старейший актер Вахтанговского театра, заслуженный артист РФ Евгений Федоров, ему было 96 лет, сообщила пресс-служба театра.
«Евгений Евгеньевич был живым свидетелем и участником истории театра имени Вахтангова, которому он служил верой и правдой 80 лет», – передает РИА «Новости» текст некролога.
В 1945 году Федоров окончил Театральное училище имени Щукина при Вахтанговском театре и был принят в прославленную труппу. За свою долгую жизнь Евгений Федоров сыграл множество ролей в пьесах классиков и современных авторов.
Несмотря на серьезное заболевание, он почти до конца своих дней выходил на сцену. Он играл в спектаклях «Улыбнись нам, Господи», «Последние луны» и «Обитатели пансиона».
Театр скорбит о кончине своего коллеги и передает самые сердечные соболезнования его родным и близким, говорится в сообщении. О церемонии прощании и похоронах будет сообщено позже.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет