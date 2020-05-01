Умер заслуженный артист РФ Евгений Федоров

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01.05.2020, 13:53, Новости дня

Скончался старейший актер Вахтанговского театра, заслуженный артист РФ Евгений Федоров, ему было 96 лет, сообщила пресс-служба театра.

«Евгений Евгеньевич был живым свидетелем и участником истории театра имени Вахтангова, которому он служил верой и правдой 80 лет», – передает РИА «Новости» текст некролога.

В 1945 году Федоров окончил Театральное училище имени Щукина при Вахтанговском театре и был принят в прославленную труппу. За свою долгую жизнь Евгений Федоров сыграл множество ролей в пьесах классиков и современных авторов.

Несмотря на серьезное заболевание, он почти до конца своих дней выходил на сцену. Он играл в спектаклях «Улыбнись нам, Господи», «Последние луны» и «Обитатели пансиона».

Театр скорбит о кончине своего коллеги и передает самые сердечные соболезнования его родным и близким, говорится в сообщении. О церемонии прощании и похоронах будет сообщено позже.



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