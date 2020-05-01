 

Директор НИИ Склифосовского назвал главную особенность коронавируса

01.05.2020, 13:48, Новости дня

Главной особенностью коронавируса является возможность резких изменений в состоянии пациента, сообщил директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков.

«Особенность этой инфекции в том, что человек может вполне прилично себя чувствовать, но потом в один день ухудшается и он умирает», – передает РИА «Новости» его слова.

Петриков не выходить из дома, если есть такая возможность, и «перетерпеть» карантин.

Ранее в Роспотребнадзоре сравнили течение коронавируса и «испанки», отметив, что у COVID-2019 резкое ухудшение состояние может проявляться спустя несколько дней.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Медперсонал больницы в Коммунарке могут отправить на самоизоляцию

01.04 / Общество: Нарушителям самоизоляции пригрозили технологиями цифрового будущего

31.03 / Песков оценил ситуацию с заражением общавшегося с Путиным главврача Коммунарки

28.04 / Умер главврач городской больницы в Подмосковье

27.04 / Стало известно о переговорах по открытию границ в ЕС

27.03 / 47% россиян не одобряют обнуление сроков Путина, 40% не хотят видеть его президентом после 2024 года – опрос

06.04 / Гривна к доллару подорожала до 27,37 грн/$

27.04 / Матвиенко заявила о невозможности полного перехода на дистанционное обучение

13.04 / От коронавируса умер известный британский математик Конвей. Он описал сюрреальные числа и сформулировал гипотезу чудовищного вздора

07.04 / Появились сведения о введении Бабкиной в искусственную кому

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска