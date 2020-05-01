ЕР инициирует изменения в трудовом законодательстве

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01.05.2020, 13:48, Новости дня

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел рабочее совещание в режиме видеоконференции о совершенствовании трудового законодательства. По итогам было решено в кратчайшие сроки подготовить соответствующие изменения в законы.

Думской фракции «Единой России» поручено в кратчайшие сроки подготовить изменения в трудовое законодательство на основе предложений, озвученных в ходе онлайн совещания председателя партии Дмитрия Медведева по трудовым вопросам. Мероприятие прошло на площадке ситуационного центра партии.

«Это будет поручение фракции «Единой России» и это – законодательная инициатива «Единой России», она не должна быть межфракционной», – сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

В свою очередь Медведев, как сообщает пресс-служба ЕР, согласился с предложением. «Это должны быть наши инициативы. Мы выступили с ними и должны их продвигать», – уверен Медведев.

Кроме того, в кратчайшие сроки будет организовано исполнение других поручений Медведева, продолжил Турчак. «И в части организации тематического приема граждан: подберем дату, когда вы проведете личный прием. По созданию трудовых комиссий на уровне регионов – с партнерами из Федерации профсоюзов эту работу также организуем», – заверил Турчак.

Напомним, Медведев 1 мая в День труда провел рабочее совещание в режиме видеоконференции о совершенствовании трудового законодательства, повышении гибкости занятости и применении информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. В совещании участвовали председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев и другие.



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