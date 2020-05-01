Роспотребнадзор заявил о влиянии жары на распространение коронавируса

01.05.2020, 13:48, Новости дня

Есть высокая вероятность того, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного света частота инфицирования коронавирусом пойдет на спад, информирует Роспотребнадзор.

«Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции», – передает ТАСС сообщение Роспотребнадзора.

В осенний период, когда наступит прохладная и дождливая погода, а россияне выйдут на работу и учебу, возможна вторая волна заболеваемости, отметили в Роспотребнадзоре.

Также ведомство призывает отложить все плановые прививки в условиях распространения коронавируса.

«В период эпидемии все плановые прививки рекомендовано при возможности откладывать. При посещениях поликлиники или медицинского пункта, в котором будет проведена вакцинация, высок риск инфицирования коронавирусом в результате случайных контактов с больными. Также введение вакцины в начальном периоде инфекционного процесса может спровоцировать развитие осложнений», – говорится в сообщении.

В то же время в регионах, где высока распространенность клещевого энцефалита и небольшое число заболевших коронавирусом, можно провести вакцинацию.

Указывается, что нет данных о профилактическом действии вакцин от гриппа или пневмонии в отношении коронавирусной инфекции. От гриппа рекомендуется прививаться не ранее августа-сентября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что прямых доказательств влияния температуры воздуха на живучесть коронавируса нет.

Отметим, что синоптики ожидают, что 2020 год войдет в пятерку самых жарких лет за всю историю наблюдений.