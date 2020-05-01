Медики перечислили преимущества новых защитных масок от коронавируса

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01.05.2020, 13:30, Разное

Американские медики рассказали о новом уровне защиты от коронавируса. Они перечислили преимущества пластиковых масок для лица, позволяющие сравнить их с тканевыми.
Специалисты University of Iowa считают главным достоинством нового средства более эффективную защиту от вирусов. И хотя масштабные исследования еще не проводились, имитация показала, что щиток из пластика снижает непосредственное воздействие вируса на 92% при расстоянии около двух метров от источника заражения. Стандартное средство защиты менее эффективно. Современный ПВХ-материал обеспечивает абсолютную видимость, причем поверхность маски не запотевает, оставаясь прозрачной. Она рассчитана на многоразовое использование в отличие от марлевого изделия, менять которое необходимо через каждые два часа. Легко очищается мыльным раствором или антисептиком.

Конструкция новой маски позволяет защитить лицо полностью от лба до подбородка, что исключает случайное прикосновение грязными руками к слизистой поверхности глаз. Мягкие пенопластовые прокладки обеспечивают плотное прилегание в нужных местах, но кожу не натирают. Ремешок на маске эластичный, хорошо тянется, поэтому подойдет для головы любого размера. Достоинства нового средства защиты уже оценили медицинские работники, а также те, кто в условиях пандемии вынужден общаться с большим количеством людей, например, кассиры в супермаркетах.



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