Дмитрий Медведев допустил изменение трудового законодательства в России

01.05.2020, 13:30, Разное

Лидер фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев допустил, что трудовое законодательство может измениться на фоне пандемии коронавируса. По словам политика, в будущем может возникнуть вторая волна заражения, поэтому удаленная работа окажется более востребованной, и трудовые отношения будут нуждаться в правовом регулировании.

Дмитрий Медведев добавил, что эксперты различных ведомств продолжают анализировать ситуацию. Результаты их работы помогут скорректировать нынешнее трудовое законодательство, которое в итоге должно стать не только современным, но и отвечать вызовам как сегодняшним, например, связанным с пандемией коронавируса, так и будущим.

О появлении нового рабочего режима — неполной дистанционной занятости в России, сообщалось еще в марте. Многие работодатели переводят своих сотрудников на удаленный режим, чтобы снизить риски заражения коронавирусом. Согласно данным сетевого правительственного ресурса стопкоронавирус.рф, на 1 мая в РФ COVID-19 диагностирован у 114 431 человек, отмечает информационный портал «Политическая экспертиза».