 

Дмитрий Медведев допустил изменение трудового законодательства в России

01.05.2020, 13:30, Разное

Лидер фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев допустил, что трудовое законодательство может измениться на фоне пандемии коронавируса. По словам политика, в будущем может возникнуть вторая волна заражения, поэтому удаленная работа окажется более востребованной, и трудовые отношения будут нуждаться в правовом регулировании.
Дмитрий Медведев добавил, что эксперты различных ведомств продолжают анализировать ситуацию. Результаты их работы помогут скорректировать нынешнее трудовое законодательство, которое в итоге должно стать не только современным, но и отвечать вызовам как сегодняшним, например, связанным с пандемией коронавируса, так и будущим.

О появлении нового рабочего режима — неполной дистанционной занятости в России, сообщалось еще в марте. Многие работодатели переводят своих сотрудников на удаленный режим, чтобы снизить риски заражения коронавирусом. Согласно данным сетевого правительственного ресурса стопкоронавирус.рф, на 1 мая в РФ COVID-19 диагностирован у 114 431 человек, отмечает информационный портал «Политическая экспертиза».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Мнение: Мир сломался

08.04 / В камере Samsung Galaxy S20 доработали фокусировку и HDR

31.01 / Выгодно ли арендовать автомобиль для такси? Рассчитываем прибыль

20.04 / В Канаде произошло самое массовое убийство в истории страны

26.03 / Экс-возлюбленная рэпера Тимати Алёна Шишкова рассказала, как пережить измену

16.04 / В Красноярске задержан подросток, планировавший вооружённое нападение на школу

29.04 / В пожаре в Выборге погибли шестеро детей и двое взрослых

04.04 / Мнение: Повышение крепости водки до 70% сделает ее антисептиком

28.03 / Мнение: Город Куйбышев

08.04 / За разговор ответишь: интернет-пользователи обвинили звезду “Беверли-Хиллз 90210” Тори Спеллинг в жадности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска