 

Мурашко: РФ подходит к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусом

01.05.2020, 13:30, Новости дня

Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусной инфекцией, решающим фактором в победе является ответственное поведение каждого человека, сообщил министр здравоохранения Михаила Мурашко.

«Сейчас мы подходим к важнейшему рубежу борьбы с вирусом, поэтому ответственное поведение каждого из нас является решающим фактором в победе», – передает его слова РИА «Новости».

Министр добавил, что сейчас важно оставаться дома для того, чтобы остановить развитие эпидемии.

«Министерство здравоохранения РФ призывает всех граждан проявить солидарность с теми мерами, которые применяет государство, и воздержаться от посещения общественных мест», – подчеркнул Мурашко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что если россияне будут нарушать режим самоизоляции на майские праздники, придется усиливать ограничительные меры.



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