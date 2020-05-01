В Киеве за сутки выявили 52 новых случая COVID-19

01.05.2020, 13:22, Новости дня

В Киеве за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 52 жителей города. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

“Еще у 52 человек за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, 11 из них – медики”, – написал Кличко.

Он отметил, что на сегодняшний день в Киеве зарегистрировано 1453 подтвержденных случая заболевания COVID-19, умерли 25 человек, выздоровели 80.

Среди вновь выявленных заболевших 33 женщины в возрасте от 20 до 88 лет, две девочки четырех и семи лет, 14 мужчин от 20 до 60 лет и три мальчика в возрасте от семи до 16 лет.

Выздоровели за прошедшие сутки в Киеве пять человек. За весь период эпидемии – 80 человек.

Друзі! Ще в 52 людей за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. 11 із них – медики. На… Posted by Кличко – мер on Reede, 1. mai 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на утро 1 мая коронавирус подтвержден у 10 861 человека (+455), 272 из них умерли.