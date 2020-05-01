“Вы заигрались”. Аваков отреагировал на ослабление карантина в Черкассах, полиция открыла уголовное производство

01.05.2020, 13:22, Новости дня

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков 1 мая в Twitter отреагировал на ослабление карантина в Черкассах, обратившись к местным властям.

“Господин городской голова Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!” – заявил Аваков.

Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров’ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!https://t.co/6Wd2ZsIC9G

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 1, 2020

Также сегодня пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что по факту принятого в Черкассах решения об ослаблении карантинных ограничений открыто уголовное производство.

“Несмотря на то, что принятое решение исполкома противоречит постановлению Кабинета Министров Украины от 11 марта “О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2″, исполнительный комитет отказался его отменить. Таким образом, руководство городского совета вызывающе игнорирует требования правительства Украины и сознательно в период пандемии подвергает опасности горожан и жителей области. И это при том, что в Черкасской области зафиксировано 296 случаев заболевания коронавирусом”, – говорится в сообщении.

1 мая полиция внесла сведения по факту решения исполкома Черкасс в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Отмечается, что черкасские полицейские в составе мобильных групп будут проводить превентивную работу среди малого и среднего бизнеса.

В Черкассах с 1 мая по решению исполнительного комитета городского совета ослабляют карантинные ограничения. Работу смогут возобновить магазины непродовольственных товаров (книжные, строительные, канцелярские, электроники и другие), салоны красоты, парикмахерские, зоомагазины, мастерские, салоны ритуальных услуг и летние площадки ресторанов. Также жителям города разрешат доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки. В мэрии пояснили, что пошли навстречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение Черкасского горсовета о досрочном смягчении карантина ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на утро 1 мая коронавирус подтвержден у 10 861 человека, 272 из них умерли.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 22 апреля карантин продлили до 11 мая.