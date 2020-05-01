Санкции и ужесточение условий торговой сделки. США разрабатывают план наказания Китая из-за коронавируса – СМИ

01.05.2020, 13:22, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план наказания Китая за сокрытие правды об эпидемии коронавируса, сообщил 30 апреля телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По их данным, речь идет об экономических мерах, которые включают в себя санкции, отказ от части долговых обязательств перед Китаем и ужесточение условий торговли между странами.

США найдут способ показать Китаю, что его действия заслуживают осуждения, отметил один из источников телеканала.

Агентство Reuters выяснило, что разработка плана пока находится на ранних стадиях, наработки еще не переданы президенту.

В то же время в комментарии Reuters экономический советник президента США Ларри Кудлоу опроверг информацию, что Америка может отказаться от долговых обязательств перед Китаем. Он назвал “священным” доверие к американским долговым обязательствам.

На брифинге 30 апреля Трамп ужесточил тональность своих высказываний о роли Пекина в развитии пандемии коронавируса, отметил “Голос Америки”. Он сказал, что торговое соглашение, ранее заключенное с Китаем, является вторичным в сравнении с действиями Пекина в условиях вспышки коронавируса.

На вопрос, рассматривается ли от отказ от долговых обязательств перед Китаем как один из вариантов дальнейших действий, Трамп ответил, что “может сделать это по-другому”. Президент добавил, что “может сделать то же самое и даже больше, просто установив пошлины”.

CNN отметил, что конфликт между США и Китаем нарастает на фоне существенного экономического спада в США, вызванного пандемией, что ставит под угрозу шансы Трампа на переизбрание в ноябре.

В последние недели американские власти не раз заявляли, что Китай должен понести ответственность за свои действия в условиях пандемии. Госсекретарь США Майк Помпео заявил 23 апреля, что Китай стал причиной “огромных страданий” многих людей и “огромной проблемы для мировой и американской экономики”, поскольку вовремя не проинформировал мировое сообщество об угрозе распространения коронавируса. Он выразил уверенность, что Коммунистическая партия Китая “заплатит за пандемию”, но не объяснил, что имеет в виду. 28 апреля президент США заявил, что Америка проводит “очень серьезное расследование” по поводу вспышки коронавируса, и подчеркнул, что из-за нее американской экономике был нанесен “очень существенный ущерб”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в китайском Ухане в декабре 2019 года. При этом в марте СМИ писали, что первые случаи коронавируса в стране были зарегистрированы еще в середине ноября 2019-го, а не в конце декабря, когда об этом сообщили власти Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Китае уверяют, что вовремя информировали о коронавирусе и ВОЗ, и другие страны, в том числе США.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,2 млн человек, более 233 тыс. из них скончались, а 1 млн выздоровели.

США являются самой пострадавшей от коронавируса страной – там зафиксировано наибольшее количество инфицированных и погибших.