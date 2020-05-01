Уборка дома: как противостоять COVID и аллергии

01.05.2020, 13:18, Разное

ОРВИ и реакция на аэроаллергены (те, что «висят» в воздухе и влияют на дыхательные пути) – взаимоотягчающие факторы, – рассказывает Екатерина Пушкова, врач-аллерголог-иммунолог медицинского центра «Атлас». – При наличии аллергического ринита и/или бронхиальной астмы может усилиться предрасположенность к респираторным заболеваниям. Это связано с нарушением барьерной функции слизистых оболочек из-за хронического аллергического воспалительного процесса.

С другой стороны, есть доказательства, что вирусная респираторная инфекция может инициировать, поддерживать и активировать обострение аллергических состояний в дыхательных путях.

Современные лечебные алгоритмы позволяют держать под контролем аллергические воспаления – в результате их частота, длительность и развитие осложнений сокращается. И гигиенические меры в этом алгоритме занимают не последнее место.

Поддерживайте оптимальную влажность

На самом деле это не так просто, как кажется. Известно, что вирус гриппа лучше выживает в сухих помещениях, а пылевые клещи и споры плесени (сильнейшие аллергены!) – во влажных. Как уловить баланс, чтобы избежать и того, и другого? А главное, как измерять влажность, если до самоизоляции вы не купили специальных приборов?

Оптимальная относительная влажность в жилых помещениях колеблется в пределах 40-60%. Тут уже каждый для себя решает, чего больше бояться – вируса или аллергии, и, соответственно, в какую сторону (в пределах оптимальных величин) можно сдвинуться.

Влажность воздуха ниже 40% обычно ощущается и без приборов: появляется сухость кожи и слизистых оболочек.

Влажность в помещении более 60-65% тоже ощущается как некомфортная. Она может быстро спровоцировать рост плесневых грибов – и у людей, предрасположенных к аллергии, даже на ранних этапах проявляется насморком и зудом в глазах. Регулировать влажность можно с помощью осушителей, увлажнителей и очистителей воздуха.



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Не доводите гигиену до фанатизма

Как сказал Парацельс: «Всё яд, всё лекарство; то и другое определяет доза». Не нужно развивать у себя невротическое расстройство и постоянно мыть руки и протирать клавиатуру спиртом.

При выходе на улицу, в магазин, поездках на транспорте, желательно не трогать лицо – это с момента первых известий о COVID-19 все успели усвоить. Вирус не может проникнуть свозь кожу рук в организм и вызвать заболевание – поэтому, придя домой достаточно тщательно помыть руки с мылом.

А вот если вы живете в режиме самоизоляции и из дома не выходите, то мыть руки после каждого прикосновения к выключателю и ежечасно протирать хлдоркой дверные ручки – это перебор. Достаточно плановой уборки с минимальным количеством бытовой химии.

Помните, что любое моющее и дезинфицирующее средство может быть провокатором аллергической реакции. Даже приставка «эко», «био», «гипоаллергеннный» не гарантирует безопасности – лучше минимизировать использование бытовой химии. Если опасаетесь, что без нее не справиться с вирусами, или если чистящие средства необходимы вам для борьбы с трудновыводимыми пятнами, то нужно отслеживать индивидуальную реакцию организма и, при развитии симптомов аллергии, искать другое чистящее средство.

Делайте уборку постепенно

Аллергологам давно известно, что уборка сама по себе способна вызвать приступ аллергии, потому что растревоженная пыль поднимается в воздух и попадает в дыхательные пути. С другой стороны, дома мы теперь проводим весь день и каждый день – так что не можем себе позволить сидеть в пыли. Да и воздух в отсутствие влажной уборки быстро пересыхает, что повышает жизнеспособность вирусов.

Оптимальное решение, конечно, бытовая техника: роботы-пылесосы и мойки воздуха. Без них стратегия борьбы на два фронта (против вируса и против домашних аэроаллергенов) будет выглядеть примерно так:

ежедневная влажная уборка всех горизонтальных поверхностей (убираем пыль, повышаем влажность),

текущая уборка по зонам: например, один день – кухня, второй день одна комната, третий день ванная и т.д.,

минимизация вещей в помещении, избегание захламленности (по сути – сокращение числа поверхностей, на которых могут осесть вирус и пыль).

Это снизит не только риск воспалительных заболеваний дыхательных путей, но и уровень тревоги.

Не готовьтесь к уборке, как к войне

Люди довольно сильно запуганы – и многие искренне полагают, что уборку нужно делать в костюме химзащиты или, по крайне мере, в респираторе: мы же касаемся поверхностей на которых сидят вирусы и лежат аллергены!

На самом деле, если вы не доводили свое жилище до катастрофического состояния и в результате у вас нет явной необходимости в агрессивных средствах бытовой химии, то специальные респираторы и маски не нужны. Если уборка вызывает симптомы аллергического ринита в виде чихания, заложенности носа, обильного слизистого отделяемого, и это не связано с использованием бытовой химии, возможно у вас есть повышенная реакция на бытовые аллергены, домашнюю плесень, клещи домашней пыли. В этом случае следует обратиться к аллергологу-иммунологу (на это легко получить пропуск даже в Москве, даже сейчас). Врач разработает план диагностики и лечения, а заодно поможет пересмотреть подходы к уборке с учетом именно ваших аллергических реакций.

Спецодежда для уборки не нужна. Нужна просто удобная одежда и резиновые перчатки.