Степаненко рассказала о скандале с Петросяном из-за раздела имущества

01.05.2020, 13:16, Новости дня

Артистка Елена Степаненко рассказала о разводе с бывшим мужем, юмористом Евгением Петросяном, объяснив, почему процесс получился настолько громким.

Степаненко заявила, что если бы Петросян после развода повел себя иначе, то скандальных разбирательств могло бы и не быть, передает РИА «Новости».

«Предложил: «Делим поровну. Вот это – мне, это – тебе!» Я согласилась: «Хорошо – напиши, что и кому». Написал. Я говорю: «Прекрасно, только давай переставим эту фамилию туда, а другую – сюда!» Как пошел ор! Как? Что? Почему?» – сообщила артистка.

В итоге пришлось имущество делить через суд.

16 ноября 2018 года брак Петросяна и Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом, при этом супруги продолжили делить имущество, которое оценили в 1,5 млрд рублей.

Также появились слухи о женитьбе Петросяна на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Юморист эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Брухунова пожаловалась на травлю в СМИ из-за слухов о бракосочетании. Позже стало известно, что Петросян и Бруханова стали родителями.