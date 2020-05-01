Мозаику с изображением Путина убрали из главного храма Минобороны

01.05.2020, 13:15, Новости дня

В главном храме Вооруженных сил в подмосковной Кубинке демонтировали мозаику с изображением президента России Владимира Путина.

Как сообщает «Коммерсантъ», ранее в Русской православной церкви отмечали, что решение о демонтаже может принять лишь Поместный собор. Ранее настоятель храма епископ Клинский Стефан говорил РБК, что решение о мозаиках будет принимать художественный совет по строительству храма «с учетом мнения самого главы государства».

26 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает о мозаике с его изображением, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.

На прошлой неделе «МБХ медиа» опубликовало фотографии незаконченных мозаик, которыми будут украшены стены главного храма Вооруженных сил России. На одном из фото видны изображения президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова, а также надпись «Крым наш». Эта мозаика посвящена аннексии Крыма в 2014 году.

Как рассказали «Новой газете» источники, близкие к членам художественного совета по строительству главного храма Вооруженных сил, вызвавшая полемику в обществе мозаика демонтирована с учетом мнения руководства страны и церкви. При этом уже создан эскиз мозаики, которая заменит демонтированный фрагмент.

На нём на месте, где были руководители государства, теперь изображены монахи, держащие икону Корсунской Богоматери. Надпись «Крымская весна» заменена на «Навеки с Россией». Тем не менее, из содержания фрагмента все же понятно, что он связан с событиями в Крыму.

Главный храм Вооружённых сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке планировали открыть 9 мая 2020 года к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Однако накануне стало известно, что из-за карантинных мер по коронавирусу открытие храма перенесено на неопределённый срок.