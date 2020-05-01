 

Мадонна сообщила, что собирается подышать «коронавирусным воздухом»

01.05.2020, 13:15, Новости дня

Поп-звезда Мадонна сообщила, что у нее в крови найдены антитела к новому коронавирусу.

61-летняя певица сообщила об этом в четверг в своем «Инстаграме» в видеоролике с подписью «Карантинные дневники №14».

«На днях я сдала тест, и оказалось, что у меня есть антитела», – сказала Мадонна.

Она добавила, что в связи с этим планирует провести некоторое время вне дома.

«Так что завтра я просто отправлюсь на долгую прогулку на машине, открою окна и буду дышать коронавирусным воздухом. Вот так. Надеюсь, будет солнечно», – добавила она.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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