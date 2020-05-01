Мадонна сообщила, что собирается подышать «коронавирусным воздухом»
01.05.2020, 13:15, Новости дня
Поп-звезда Мадонна сообщила, что у нее в крови найдены антитела к новому коронавирусу.
61-летняя певица сообщила об этом в четверг в своем «Инстаграме» в видеоролике с подписью «Карантинные дневники №14».
«На днях я сдала тест, и оказалось, что у меня есть антитела», – сказала Мадонна.
Она добавила, что в связи с этим планирует провести некоторое время вне дома.
«Так что завтра я просто отправлюсь на долгую прогулку на машине, открою окна и буду дышать коронавирусным воздухом. Вот так. Надеюсь, будет солнечно», – добавила она.
-
Русская служба «Голоса Америки»
Нравится
Буду следить
Подписка
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет