В психоневрологическом интернате под Саратовом коронавирусом заразились 30 человек

01.05.2020, 13:13, Новости дня

В Черкасском психоневрологическом интернате в поселке Вольское в Саратовской области выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 1 мая региональный оперативный штаб правительства Саратовской области.

По данным местного издания Вольск.ру, первых больных коронавирусной инфекцией в интернате выявили 27 апреля. Мужчина и три женщины были сотрудниками интерната и, предположительно, привезли его в село, вернувшись с вахты из Москвы.

После этого интернат был закрыт на карантин, а в нем умерла одна из пациенток, у которой был коронавирус. Но местные власти настаивают, что пожилая женщина умерла не непосредственно от COVID-19, а от тяжелого хронического заболевания.

Сейчас, по данным местных властей, у 29 человек в интернате заболевание “протекает бессимптомно”, одного человека пришлось госпитализировать.

Вольская прокуратура после вспышки коронавируса в интернате завела в отношении руководства медучреждения уголовное дело о халатности. ​В материалах сказано, что при появлении у сотрудников симптомов COVID-19 руководство учреждения не организовало тестирование персонала, “вопреки предписанию Главного [государственного] санитарного врача Российской Федерации”.

Накануне стало известно о вспышке коронавируса в соседней Самарской области. Там в Сызрани в пансионате для людей с инвалидностью ​заразились 35 человек, а в психоневрологическом диспансере в Тольятти заразились пять медработников и 16 пациентов. В областном Минздраве сообщили, что инфекция в психоневрологический интернат в Тольятти также попала из-за персонала: медсестра нарушила правила самоизоляции и контактировала с сыном, который приехал из-за границы. В середине апреля очаг коронавируса также был обнаружен в Вязьме в Смоленской области в интернате для престарелых и людей с инвалидностью: там заразились 87 человек.