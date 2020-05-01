Пресс-секретарь МИД РФ отказалась от дебатов с Навальным, на которые сама его и вызвала

01.05.2020, 13:13, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая 30 апреля вызвала на онлайн-дебаты российского оппозиционера Алексея Навального, отказалась от мероприятия. По ее словам, причиной стало то, что ей предложили формат дебатов с участием модератора, журналиста Алексея Пивоварова.

“Прямо Навальный не захотел. Сказали, что говорить будем только через модератора. Предложили Пивоварова. Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это. Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь”, — написала представитель МИД РФ в соцсетях.

“Меня обложили условиями, которые не достойны обсуждения. Они сказали, что можно будет говорить только на одну тему — тему интервью — и по времени. И только с модератором. Зачем нужен модератор?” — позже заявила Захарова.

Навальный также подтвердил отмену дебатов:

“Я согласился на эти дебаты и готов их провести в любом формате, о чем написал публично, — заметил в ответ на это политик. — Но полчаса назад Алексей Пивоваров сообщил нам, что от дебатов с участием модератора Захарова отказывается. Дебаты без ведущего – штука странная, тем более онлайн. Но я же вчера пообещал, что в любом формате готов. Поэтому попросил передать Марии, что готов и без ведущего. Однако, она моментально опубликовала пост о том, что я отказался и “Трус ты Навальный конченый”.

Первоначально предполагалось, что дебаты пройдут 1 мая на площадке “Навальный Live”. Захарова вызвала Навального на дебаты после того, как тот в своей передаче раскритиковал интервью представительницы МИД Михаилу Зыгарю. В нем Захарова упрекала в несознательности российских туристов, которые застряли за рубежом из-за пандемии коронавируса и в частности заявила: “Для людей, у которых за душой ничего нет, авиаперевозки стали обыденным делом, хотя раньше это было доступно только определенному классу – бизнесу и обеспеченным гражданам. Зарубежная поездка – это серьезное, ответственное и очень рисковое предприятие. Чтобы себя подстраховать, нужно иметь немалую сумму денег или неплохие связи”.

Захарова – официальный представитель МИД РФ и регулярно проводит пресс-конференции, озвучивая позицию внешнеполитического ведомства. При этом президент РФ Владимир Путин и другие представители Кремля демонстративно исключают Навального из политического поля, и даже если журналисты задают прямые вопросы об оппозиционере, никогда не называют его фамилию. Исключением была встреча пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова со студентами Высшей школы экономики в закрытом режиме, где чиновник прямо сказал: “Навальный, здесь я могу сказать его имя”.

Ранее оппозиционер вызывал на дебаты главу Росгвардии Виктора Золотова (после того, как Золотов пообещал “сделать отбивную” из политика и вызвал его на дуэль за расследование о плохом питании сотрудников Росгвардии и коррупции при закупках продовольствия). Золотов от дебатов отказался. Также Навальный участвовал в онлайн-дебатах с Игорем Стрелковым (Гиркиным) – бывшим сотрудником ФСБ и бывший главой самопровозглашенной “ДНР”: он является обвиняемым в уголовном деле о сбитом в небе над Донбассом “Боинге” рейса МН17.