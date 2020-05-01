Япония собирается продлить режим ЧС

01.05.2020, 13:10, Новости дня

Правительство Японии намерено продлить еще на месяц срок действия режима чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса. Пока он действует в Японии до 6 мая.

Как сообщил журналистам японский премьер-министр Синдзо Абэ, план продления режима ЧС поручено подготовить министру по восстановлению экономики Ясутоси Нисимуре. Как ожидается, окончательное решение на этот счет будет принято 4 мая, сообщает ТАСС.

Между тем ученые из Университета города Осака, проводящие исследования инфекции, и в частности анализы на антитела, предполагают, что в Японии переболевших COVID-19 в действительности может быть намного больше, чем считается.

Группа ученых под руководством доцента Ясутоси Кидо сделала анализ на антитела у произвольно выбранных 312 пациентов университетской клиники, лечившихся амбулаторно. Выяснилось, что у трех человек есть антитела к вирусу. По мнению специалистов, это может говорить о том, что эти люди, составляющие 1 процент от общего числа, с большой долей вероятности уже были заражены коронавирусом.

Таким образом, реальное число зараженных может быть значительно больше подтвержденных случаев, заявляют японские исследователи. Ученые считают, что их выводы позволят точнее представлять степень заражения в регионах и областях страны, пишет РИА Новости.

По данным на 1 мая, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Японии составило 15 196 человек, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Выздоровел 4 117 человек, 468 человек умерли, состояние еще 312 оценивается как тяжелое. Из-за пандемии коронавируса и режима ЧС экономическая активность в Японии упала в апреле до рекордного уровня.