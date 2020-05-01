Самоизоляция может повториться и сделать ряд профессий невостребованными

01.05.2020, 13:10, Новости дня

Лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что после окончания периода самоизоляции станут популярными новые профессии и формы занятости. Во время онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства заместитель главы Совета безопасности РФ отметил, что форс-мажорные обстоятельства такого рода могут привести к большей востребованности новых форм занятости населения. Он отметил, что пандемия может распространяться волнами, а режим самоизоляции может вводиться в зависимости от развития ситуации​​​. Поэтому требуется новый взгляд на на регулирование трудовых отношений с учетом цифровизации экономики и на фоне пандемии коронавируса.

Новые цифровые технологии не только предоставляют значительные возможности для самореализации, но и создают для отдельных категорий граждан риски потерять работу и остаться невостребованными, считает Медведев. Он напомнил, что ранее на площадках партии поднималась тема изменений в сфере занятости, обусловленных развитием цифровых технологий. В том числе обсуждались и перспективы перехода к 4-дневной рабочей неделе. И ситуация с развитием пандемии в мире придает этой работе "новый и очень важный импульс".

По мнению Медведева, необходимо по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений и перевести задачу из плоскости обсуждения в рабочий режим и вернуться к вопросам изменения трудового законодательства, чтобы оно стало более современным и отвечало на те вызовы, с которыми столкнулось человечество в 2020 году. Анализироваться будет не только информация по количеству безработных на бирже труда, но и реальная ситуация с занятостью.

Лидер партии считает недопустимыми сбои в работе служб занятости в период пандемии и с режиме самоизоляции. Далеко не все они работают на должном уровне в это сложное время, указал он. "Эта ситуация абсолютно недопустима", — считает Медведев.