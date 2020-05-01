Мотоциклист проскочил на красный и перелетел через капот протараненной легковушки. Видео
01.05.2020, 13:10, Новости дня
В четверг, 30 апреля, на пересечении улицы Седова и бульвара Красных Зорь в Санкт-Петербурге мотоциклист протаранил легковой автомобиль. Момент ДТП попал в объектив регистратора очевидца.
Судя по кадрам, байкер мог выехать на перекресток на запрещающий сигнал светофора. После совершения этого маневра мотоцикл врезался в легковой автомобиль Chevrolet Aveo. Водитель двухколесного транспортного средства вылетел из "седла" и рухнул на асфальт, пролетев над капотом легковушки.
Как утверждают очевидцы инцидента, мотоциклист получил повреждения, самым серьезных из которых оказался перелом ноги.
Сотрудникам полиции предстоит определить степень вины участников аварии.
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