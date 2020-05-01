Доктор Мясников прокомментировал заявление Кати Лель об «инопланетном» происхождении COVID-19: «Это уже верх»

01.05.2020, 13:09, Разное

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников отреагировал на рассказ певицы Кати Лель о её похищении в 16-летнем возрасте инопланетянами, а также подверг критике озвученную ею в «Прямом эфире» версию о якобы «внеземном» происхождении вируса COVID-19. Доктор считает такое предположение «верхом» сложившейся эпидемиологической обстановки.

Как отмечала Катя Лель, после похищения представителями «других планет», имевшем место в городе Нальчик, у неё в дальнейшем выпали все зубы, но без боли и без крови. Также исполнительница рада была увидеть обнародованную Пентагоном видеозапись, на кадрах которой запечатлены НЛО, так как ролик укрепил веру артистки в инопланетян.

Слова Кати Лель прокомментировал Александр Мясников, который заметил: за свои 66 лет жизни ему пришлось повидать немало различных эпизодов, но версия о том, будто бы коронавирус имеет неземное происхождении, – это «уже верх». Врач увидел в подобных разговорах признак того, что эпидемия вскоре начнёт идти на спад, ведь своего пика в обществе она уже практически достигла.



«Сперва люди рассуждают на тему «происков врагов» и «искусственного вируса», а затем всё это нагнетается, и «верхом» становятся разговоры об инопланетянах», – цитирует Александра Мясникова сетевое издание «Слово и Дело».

Как заявляют врачи, «уханьская» инфекция не могла быть занесена с другой планеты (например, посредством метеорита), ведь в космосе температура достигает отрицательной отметки в 270 градусов, а при приближении к термосфере увеличивается до +1500 градусов. В таких условиях не может выжить ни один организм.